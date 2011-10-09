Интернет-магазин + шаблон + база товаров

щем квалифицированного программиста для создания 5 интернет магазинов. Базы товаров как и дизайн будут немного отличаться.

Требование:

- Поставить на хостинг движек (движек обсуждается)

- Установить стандартный шаблон (из бесплатных)

- Внести изменения в дизайн (такие как добавление телефона; удаление ненужных блоков; добавление страниц Контакты, Оплата, Доставка и т.д.)

- Залить товары на сайт (часть товаров у нас в MySQL базах, часть в экселе. Всего около 5 разных баз. На одном сайте будут совмещены не больше 2-х)

- Присвоить каждому товару артикул

- Отредактировать форму заказа (два варианта доставки и два варианта оплаты)

- Отредактировать форму регистрации

- Сделать файл выгрузки товаров в Маркет. Файл должен пройти валидацию.

- ! Добавить возможность скачивать заказы с сайта в Excel формате. Этот модуль нужно дописать самостоятельно, т.к. у нас к нему требования в каком порядке должны располагаться поля и т.д.

На полное выполнение работы даем 10 дней на каждый сайт. Через 10 дней сайт должен стоять на нашем сервере и быть готовым к работе.

Предоплата не возможна. После полного (!) выполнения работы на вашем хостинге мы оплачиваем 50% и оставшиеся 50% после переноса сайта на наш хостинг.

Оплата любым удобным для Вас способом. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение отдается кандидатам с большим опытом работы с интернет магазинами, готовыми начать работу сразу и много времени проводящим в сети.

Пишите в Skype igor.salikov2