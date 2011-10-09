Интернет-магазин + шаблон + база товаров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка191 просмотр

щем квалифицированного программиста для создания 5 интернет магазинов. Базы товаров как и дизайн будут немного отличаться.

Требование:

- Поставить на хостинг движек (движек обсуждается)

- Установить стандартный шаблон (из бесплатных)

- Внести изменения в дизайн (такие как добавление телефона; удаление ненужных блоков; добавление страниц Контакты, Оплата, Доставка и т.д.)

- Залить товары на сайт (часть товаров у нас в MySQL базах, часть в экселе. Всего около 5 разных баз. На одном сайте будут совмещены не больше 2-х)

- Присвоить каждому товару артикул

- Отредактировать форму заказа (два варианта доставки и два варианта оплаты)

- Отредактировать форму регистрации

- Сделать файл выгрузки товаров в Маркет. Файл должен пройти валидацию.

- ! Добавить возможность скачивать заказы с сайта в Excel формате. Этот модуль нужно дописать самостоятельно, т.к. у нас к нему требования в каком порядке должны располагаться поля и т.д.

На полное выполнение работы даем 10 дней на каждый сайт. Через 10 дней сайт должен стоять на нашем сервере и быть готовым к работе.

Предоплата не возможна. После полного (!) выполнения работы на вашем хостинге мы оплачиваем 50% и оставшиеся 50% после переноса сайта на наш хостинг.

Оплата любым удобным для Вас способом. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение отдается кандидатам с большим опытом работы с интернет магазинами, готовыми начать работу сразу и много времени проводящим в сети.

Пишите в Skype igor.salikov2

MySQL
14 лет назад
b2business
Игорь 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт корпоративных продаж (ASP NET, MSSQL)

    Наша компания занимается оптовой продажей компьютерной техники. Нам необходим сайт для зарегистрированных пользователей с каталогом. Вход в каталог только для зарегистрованных пользователей (юридических лиц). Закрытая часть включается в себя сам каталог, ...

    ASP.NETSQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание очень хорошего сайта

    Мне нужен сайт эксклюзивный дизайн, в распоряжении творческой мысли руки 3d графиков если надо со стороны заказчика бесплатно. главное идея и за нее платят потом платят на верстку. Желательно на друпале. оптимизация под дальнейшую ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Магазин по продаже мясных деликатесов

    $100

    Требуется простейший продающий сайт на ограниченную группу товаров (мясные деликатесы), суть: доставка в пределах города, оплата наличными при получении. Требования: 1. Возможность для пользователя добавлять отзывы и отображение этих отзывов на главной странице. ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cоздание флеш сайта новой косметики

    нужен флеш сайт новой профессиональной косметики, нет регистрации всех посетителей, заказ ( без оплаты) заполнеие заявки оставление своих координат, ККреативный каталог продукции,(картинки с описанием есть). для оптовых покупателей регистрация, и отдельный блог с ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    По данному проекту пишите все в заявках! Не надо писать в личку (только по данному проекту) Необходимо сделать интернет магазин, тз прилагается http://narod2.yandex.ru/disk/27523660001/%d0%9b%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81.zip.html, Пишите срок ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт отзывов туристов

    $150

    нужно создать сайт с функционалом как на http://www.turpravda.com/. Дизайн простенький. не каких особых заморочек не нужно. Главное чтобы симпатичный был. Сайт будет о Египте, что бы он был сделан в стиле соц ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт под ключ

    $300

    Нужен полностью нормально фунциклирующий сайт для приема ставок/тотализаторов. (Букмекерская контора) Аналог: бетсити/марафон Оплата по факту (вебмани). Движок можно готовый(DLE и т.п.) ...

    DLE
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад