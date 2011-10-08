Сайт под ключ

$300
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Закрыт1 заявка324 просмотра

Нужен полностью нормально фунциклирующий сайт для приема ставок/тотализаторов. (Букмекерская контора)

Аналог: бетсити/марафон

Оплата по факту (вебмани).

Движок можно готовый(DLE и т.п.)

И главное. Отдам предпочтение человеку который предложит выгодную цену и сроки. И знается в сфере ставок.

Фрилансы которые ниразу не делали ставок и не понимают принцыпа функций букмекерства, прошу зря не отвлекать!

Так же к предпочтению отнесем портфолио и положительные отзывы на сайте.

ICQ 570733500

DLE
14 лет назад
PSgoogle
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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