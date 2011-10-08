Сайт под ключ

Нужен полностью нормально фунциклирующий сайт для приема ставок/тотализаторов. (Букмекерская контора)

Аналог: бетсити/марафон

Оплата по факту (вебмани).

Движок можно готовый(DLE и т.п.)

И главное. Отдам предпочтение человеку который предложит выгодную цену и сроки. И знается в сфере ставок.

Фрилансы которые ниразу не делали ставок и не понимают принцыпа функций букмекерства, прошу зря не отвлекать!

Так же к предпочтению отнесем портфолио и положительные отзывы на сайте.

ICQ 570733500