Требуется разработать сайт - архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы, дезайн будет предоставлен, превью главной здесь: в аттаче т3 к проекту. здесь разговор обьясняющий все о проекте: https://www.yousendit.com/download/T2dmS3dwbWdKV085TE1UQw ...
Каталог товаров с интернет-магазинов
Объединенный каталог товаров (одежда) интернет-магазинов одежды с возможностью создания стилей.
Заявки фрилансеров
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