Нужно создать сайт посвященный насосному, трубозапорному оборудованию. Сайт скорее всего должен быть рукописным. К нему необходимо создать интуитивную админку на русском языке с очень широкими возможностями. Я представляю себе это ...
Pазработка сайта музыкального архива,
Требуется разработать сайт - архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы,
дезайн будет предоставлен, превью главной здесь:
в аттаче т3 к проекту.
здесь разговор обьясняющий все о проекте:
https://www.yousendit.com/download/T2dmS3dwbWdKV085TE1UQw
есть концепция делать на Joomla
и использовать готовый модуль:
http://www.joomlamusicsolutions.com/en/music-collection.html
выслушаем ваши предложения
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ , sorry
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,
надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Заявки фрилансеров
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