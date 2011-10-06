Нужен сайт с функциями граббера и парсинга

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок179 просмотров

Основная задача сайта поиск и кроссирование артиклов автозапчастей, загрузка прайсов, и создание заказвов.

Вот тут пример недоделанного сайта

parts.major-auto.ru

но лучше все делать с нуля

Формы страниц сайта накидал в экселевском файле и прикрепил к проекту

срок на сайт 1 месяц

движок не принципиален

оставляйте контакты и цены

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров