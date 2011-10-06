Сайт страхового брокера

Здравствуйте.

Необходимо создать "под ключ" сайт для страхового брокера.

ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по страхованию (в т.ч. возможно приобретение готового продукта)

Основные направления деятельности:

Продажа полисов ОСАГО

Продажа полисов КАСКО

Продажа полисов ДМС

Вы должны будете, в т.ч., наполнить сайт первоначальным контентом.

Должны быть калькуляторы на все виды полисов с заданием коэффициентов через админку или файл настроек на хостинге.

ЧПУ-адресация для сайта обязательна, как и создание страниц через админку или руками (тогда инструктаж).

Обязательна возможность подключения нескольких способов оплаты онлайн и оформление доставки полисов.

Необходимо подключить платежные системы WebMoney, LiqPay.com, Robokassa

Указывайте срок работы, примеры работ по страхованию (в т.ч. дизайны и логотипы), информацию по разработчикам или команде, своем опыте в разработке сайтах, технологию/язык программирования, ориентировочную стоимость -- ВСЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!