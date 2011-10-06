Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! В декабре планируется начать разработку очень качественного сервиса онлайн игр. Основные моменты таковы: - Игра в нескольких зонах (пользователь с сервером, онлайн друг с другом) ...
Сайт на Instant cms
необходимо по имеющимся макетам сделать сайт(верстка + программирование) на Instant cms.
Оставляйте свои контакты – скайп, аська
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