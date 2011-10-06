Срочно! Доработка джумлы 1.015

Необходимо доработать сайт -osvetim.ru, логику СЕФ менять нельзя - продвигается по внутренним страницам.

ТЗ прилагается

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