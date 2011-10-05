Нужно сделать клон сайта e-pay.by. Можно движок. Можно самопис.

Нужно сделать систему при помощи которой пользователь мог бы при помощи пластиковой карты платить за различные услуги начиная от пополнения мобильного и заканчивая оплатой счетов за квартиру. Чтобы на сайте было 4 языка. Русский/Английский/Немецкий/Китайский.

Нужно также чтобы Вы сказали что мне кроме самого сайта то есть движка нужно еще??? С Кем заключить договор??? Найти какого провайдера и т.д

Чем дешевле тем лучше!!!