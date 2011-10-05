Разработка дизайна и сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта, предоставить 3-4 варианта, на основе примеров похожих сайтов и небольшого технического задания (см. вложенный файл). После утверждения одного из предоставленных вариантов создать сайт на CMS. Система управления сайтом обговаривается отдельно.

Оплата 50% после утверждения одного из 3-4 вариантов, т.е. если понравится, то работаем дальше. Бюджет 10 000 р., может быть немного увеличен в случае положительного результата.

Связь, предпочтительнее по ICQ 948-ноль-пять-пять.

14 лет назад
demonm
Джокер 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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