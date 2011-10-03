Нужен полный аналог на Drupal+Ubercart http://www.walgreens.com/ От вас цена и сроки!
Оптимизация сайта для СЕО по ТЗ
ТЗ во вложенном файле.
Тексты вышлю на почту выбранному исполнителю.
Сайт на Битриксе, опыт обязателен.
Пишите срок и цену. Без этого выбрать не смогу.
Заявки фрилансеров
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