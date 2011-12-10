Одностраничный сайт. Приватно для Момот Максима

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка77 просмотров

Одностраничный сайт.

Минималистичный Дизайн.

Размещение на хостинге.

Простая CMS.

14 лет назад
timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wdx
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
14 дней
Отличный фрилансер! Пожалуй, лучший с кем довелось работать. Все четко. Очень грамотные советы и качественная работа! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Один из лучших заказчиков с которым доводилось работать: четкие задания, своевременная оплата, всегда на связи, вежливый, не придирается по пустякам. Советую остальным фрилансерам.

Заявки фрилансеров

wdx
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Был
8 лет назад
14 лет назад

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