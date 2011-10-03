Требуется создать сайт для магазина. Магазин работает в онлайн играх Работа рассчитана на быстрое выполнение, поэтому пожалуйста, если вы уже работаете над каким-то проектом, нам не пишите. ...
Отредактировать тему для Wordpress
Есть тема под Вордпресс
Нужно доработать её исходя из ТЗ, которое в приложении
Работа разбита на 3 этапа
От вас стоимость и сроки по каждому этапу.
Прошу разумные сроки и разумные цены
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Нужен сайт для свадебного салона... Понравился дизайн сайта www.classiclux.ru Понравился переходы на сайты производителей свадебных платьев сайта www.happybride.ru. Выбран шаблон сайта http://www.marcosalvatori.com/photowhite/#/?section=Home ТЗ прикрепленСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
У меня есть 2 проэкта на реализацию посмотрите если сможете реализовать сооринтируйте по цене 1.Нужно реализоваль абсолютный клон следующего сайта с незначительными в дизайне http://www.gorod55.ru/ 2.нужен вэб сайт по ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен довольно простой сайт для кандидата в депутаты от партии "Правое дело". Дизайн - шаблонный, при условии использования фирменных партийных цветов партии (черно-желтый) и фото кандидата. Движок - обсуждается. Структура: главная страница, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен сайт на Joomla, точнее киберспортивный портал, функционала много, писать в эту тему кто может взяться...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть сайт http://www.studia-kuhni.ru/calc/2/ Нужно создать: 1. Подобный конструктор 2.Обычный сайт с каталогом Оцените пожайлуста ети два этапа отдельно и уточните сроки спасибо . ЖдуСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Ближайший зарубежный аналог http://www.quotesby.co.uk/ Пишите ваши сроки и стоимость, договоримся.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Это неофициальный сайт, а именно фан-сайт. Тексты песен, ссылки на скачку музыки, биография, всякая информация. В общем, нужен полезный сайт для людей. Сайт на хтмл с 2 пхп-вставками для сквозных ссылок и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
функции фейсбука+ почта в нём(например как маил.ру) запись с камеры видео сообщения и отправка адресату т.е.текстовое сообщение, видео сообщение. в играх видеть не только фото соперника, а видео диалог.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт онлайн дневников для девушек. Небольшое ТЗ 1) Возможность загружать картинки в свой дневник. 2) Сделать возможность скрытия дневника от других пользователей 3) На каждое число должна быть своя ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад