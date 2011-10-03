Свадебный салон "Леди"

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок419 просмотров

Нужен сайт для свадебного салона...

Понравился дизайн сайта www.classiclux.ru

Понравился переходы на сайты производителей свадебных платьев сайта www.happybride.ru.

Выбран шаблон сайта http://www.marcosalvatori.com/photowhite/#/?section=Home

ТЗ прикреплен

14 лет назад
domenik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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