Требуется создать сайт для магазина. Магазин работает в онлайн играх Работа рассчитана на быстрое выполнение, поэтому пожалуйста, если вы уже работаете над каким-то проектом, нам не пишите. ...
Сайт-сборник цитат с социальной составляющей
Ближайший зарубежный аналог http://www.quotesby.co.uk/
Пишите ваши сроки и стоимость, договоримся.
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