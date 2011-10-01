Дизайн и код. Форум с расширенной функциональн.

Ниже - подробное ТЗ. Написано сложно, извините.

Те, кто чувствует заинтересованность в проекте, пж., не стесняйтесь писать/звонить уточнять детали.

Из хорошего: у автора проекта есть очень четкое понимание того, каким должен быть конечный результат.

Премия за соответствие критериям и своевременность - 30% от гонорара.

Функциональность

Сервис представляет собой форум, со след. основными возможностями:

− рассылка сообщений пользователям на e-mail, группам пользователей различных социальных сетей; отправка сообщений на эл.почту (все делается из web-интерфейса)

− форум. Создание приватов с функциями:

− голосование

− отправка личных сообщений

− оповещение владельца привата и всех пользователей об определенных событиях (в личном кабинете, сообщением в соц.сеть или по эл.почте)

− присвоение статусов пользователям; отображение всех пользователей со статусами в табличном виде

− присвоение каждым пользователем рейтинга форуму и демонстрация этого рейтинга всем пользователям.

Различаем ВЛАДЕЛЬЦА форума — человека, создавшего проект=приватный форум и УЧАСТНИКА форума — человека, получившего приглашение в этот проект.

Постраничное описание

Первая страница ВЛАДЕЛЬЦА форума (Страница 1). = головная страница ресурса.

На странице расположены 3 области для ввода информации. По итогам заполнения и отправки страницы создается а) новый форум б) рассылка по указанным адресам (соц.сети, почта)

1. Область 1. Пользователь видит приглашение вставить в эту область свой текст. Текст пользователя становится темой-названием страницы.

2. Область 2. Рядом с областью 2 по умолчанию стоит чекбокс. При постановке курсора в первое поле области 2 чекбокс растворяется, сбоку появляются два других поля для ввода информации. Область 2 предполагает несколько опций; пользователю предлагается нажать «+», который откроет новый горизонтальный ряд полей. Таким образом, область 2 состоит из трех полей для ввода информации по горизонтали и неограниченного количества строк (количество выбирается пользователем). Информация из области 2 попадает а) в рассылку (частично), б) в голосование на форуме

3. Область 3 — адреса получателей (групп получателей) рассылки и групповой/индивидуальный сопроводительный текст. В качестве адресов могут выступать аккаунты в соцсетях, скайпе, мессенджерах, электронная почта.

Интерфейс: при постановке курсора в первое поле области 3 сбоку появляется чекбокс, предлагающий выбрать, к какому типу аккаунтов относится введенный адрес (какая именно соц.сеть, скайп или почта). Таким образом, пользователь вводит адрес получателя и указывает, что это за адрес. При необходимости пользователь нажимает «+» и получает аналогичное поле для ввода следующего получателя. Также возможен ввод целого списка адресов (в дальнейшем — импорт из адресных книг электронной почты и соц-аккаунта пользователя)

При постановке курсора в первое поле области 3, параллельно с появлением чекбокса появляется поле для ввода текста. В этом поле сразу же вписан текст по умолчанию, который пользователь может оставить, отредактировать или удалить.

После поля с текстом пользовательимеет возможность нажать «+» и получить еще одну группу полей с адресами и окошками ввода текста.

Таким образом, у пользователя есть возможность ввести разных получателей/разные группы получателей и для каждой группы написать свой текст

4. Галочка «опубликовать в соцсетях». При постановке галочки выпадает список соцсетей с галочками (пользователь выбирает, в каких соцсетях он будет публиковать это сообщение).

5. Кнопка отправить

После заполнения формы страница затемняется и всплывает окно с регистрацией данных пользователя. Запрашивается его логин, e-mail, пароли, каптча с использованием собственных символов. Также пользователь может выбрать залогиниться с помощью аккаунта в фэйсбуке, гугле, жж, возможно, яндексе и русских соцсетях (одноклассники и пр.).

Если пользователь ставил галочки «публиковать в соцсетях», ему предлагается вписать свои логины и пароли в этих соцсетях. При этом (важно!) он может указать имя юзера (аккаунт в той же соцсети), от которого будет скрыто сообщение, которое будет опубликовано на следующем шаге.

После заполнения:

 Создается приват-форум

 Пользователь, который залогинился, получает статус Владельца получившейся странички-форума. Пользователи, которых он пригласил к участию, получают статусы Участников.

 Создается рассылка Участникам.. На емэйл участника приходит письмо, отчасти сгенерированное автоматически, отчасти состоящее из информации, введенной Владельцем в первых трех областях. Если указан не емэйл, а аккаунт в фэйсбуке или еще где-то, то информация отсылается в соответствующую соцсеть (как личное сообщение указанным пользователям этой сети).

 Создается сообщение в соцсети на стене Владельца, с помощью которой залогинился организатор (если он использовал соцаккаунт). Это сообщение показывается в формате friends only. Не знаю, как, но надо постараться реализовать такую функцию: сообщение видят все фрэнды Владельца, кроме того, чей аккаунт указан в пункте 4 выше. Если это невозможно, что-нибудь придумаем. Но надо постараться.

 В рассылке и всех сгенерированных сообщениях содержится ссылка на форум

 Владелец переходит на страницу форума.

Приват-форум, страница УЧАСТНИКА (тот, кто получает ссылку от владельца форума)

Создав форум. Владелец рассылает ссылки на него потенциальным УЧАСТНИКАМ. Участник получает уникальную ссылку на форум. Когда участник кликает по этой ссылке, система идентифицирует, по какому именно приглашению он пришел, и узнает этого участника.

В функционале страницы участника присутствуют след.области:

1. Шапка. Название форума, владелец форума, обращение владельца форума. Суммарный рейтинг форума (сумма рейтингов, присвоенных другими пользователями)

2. Голосование. Список всех полей из п.2 стр.1. Дополнительное поле — возможность проголосовать за один из вариантов списка (тажке возможен множественный выбор). Дополнительное поле — сумма голосов за каждый вариант. Внизу списка — возможность добавить свой вариант для голосования (ПОДУМАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕНТИРОВАНИЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (В ФОРМАТЕ ОТДЕЛЬНОГО ФОРУМА)

3. Область участников: Список всех участников, которым отправлена рассылка. Участники, подтвердившие участие в форуме, выделяются зеленым. Возможность написать личное сообщение каждому из участников (открывается в отдельном окне)

4. Область форума: стандартный форум, с возможностью выделения сообщений цветом

5. Блок писем. Возможность принимать личные сообщения от пользователей; возможность отправлять ЛС пользователям этого форума, всем пользователям ресурса, всему интернету.

6. Область рейтингов. Пользователю предлагается поставить рейтинг форуму. Рейтинг дается в числовом виде и дополнительно предоставляется возможность внести комментарий. Числовой рейтинг суммируется с рейтингами других участников. Любое изменение пользователем рейтинга (числа или комментария) ведут к отправке ЛС, письма и СМСки владельцу форума.

Приват-форум. Страница ВЛАДЕЛЬЦА

1. Шапка — описание форума. Здесь название (область 1 стр. 1), автор — ник из регистрационной формы, обращение автора. Изначально обращение автора дефолтовое. Подсвечивается с призывом отредактировать текст обращения. Отличие от страницы УЧАСТНИКА — возможность редактирования.

2. Голосование. Точно так же, как на странице УЧАСТНИКА

3. Список участников: точно также, как на странице УЧАСТНИКА, но с возможностью видеть рейтинг каждого участника (включая дату/время, когда был поставлен/изменен рейтинг) и комментарии к рейтингу. Дополнительный функционал — передача статуса ВЛАДЕЛЬЦА форума другим участникам.

4. Область форума. Так же, как и для УЧАСТНИКОВ, но с возможностью модерирования.

5. Область писем. = форма УЧАСТНИКА

6. Область рейтингов. = форма УЧАСТНИКА

Личный кабинет пользователя

ЛК состоит из 3х областей:

1. Шапка — информация о пользователе:

Ник, почта, несколько сервисных вопросов. Если пользователь не заполнил все поля информации, незаполненные поля подсвечиваются красным. Для заполнения требуется нажать на красную надпись и ввести необходимую информацию в открывшемся диалоге

2. Левая половина страницы: список форумов, где пользователь является владельцем. Внизу списка — ссылка «создать новый проект» с переходом на страницу 1.

3. Правая половина страницы: список форумов, где пользователь является участником. Внизу ссылка «присоединиться к другому проекту» с переходом на страницу поиска открытых проектов (?) или полем для ввода адреса ссылки.

Каждый из проектов снабжен двумя статусами:

1) виджет, на котором показан суммарный рейтинг приват-форума и количество зарегистрированных в приват-форуме пользователей

2) Статус последних изменений или необходимых действий. Это несколько слов, описывающих последнее действие на форуме (кто-то принял участие, кто-то добавил комментарий) или необходимое действие (отредактируйте форум). При наведении курсора на сообщение, отображается список всех действий (или всех основных действий) с последнего посещения.

Помимо этих задач проект предполагает несколько других дополнительных функций, технически намного более простых.

Дизайн

Общие положения:

− эротично, – современно, – крупные понятные элементы управления

− небольшое количество управляющих элементов, мало текста

Дизайн сайта выполнен в стилистике приложений для mac. Примеры: http://kupiotpusk.ru/

http://www.artdriver.org/wp-content/uploads/2010/08/Amble-minimalism.jpeg

Детали (обсуждаемо):

− плавное появление любого элемента (страницы, окна, формы, диалога). Любой новый появляющийся элемент возникает не резко (стандартная загрузка), а в течение 0.5-1 секунды (например, эффект «растворения»). Исчезает элемент аналогично

− использование монотонной заливки фона; не пестро. Возможен легкий рисунок заднего плана.

− скругленные формы окон, использование градиентных окантовок или теней

− особый курсор

Обязательные требования:

Способ технической реализации остается на усмотрение исполнителя.

Все права на полученный продукт принадлежат заказчику. Исполнителю не разрешается использовать проект в портфолио в ближайшие 1,5 года.