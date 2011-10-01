В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Создание сайта под ключ
Добрый день, собираемся делать сайт по заправке картриджей, что нужно сделать
-Подобрать семантическое ядро (примерно 3к запросов)
-Создание под эти запросы (сгруппированные) страницы (порядка 1000 страниц, на 1 страницу по 3 запроса )
-Наполнение страниц, можно (генерированным текстом )
-Также к этому всему конечно подразделы, конакты, итп
-Все это натянуть на CMS (желательно wordpress или dle)
Нужно сделать в короткие сроки, сразу пишите цену и сроки за которые сможете сделать, а также на чем это все будете реализовывать.
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