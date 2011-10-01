Создание сайта под ключ

Добрый день, собираемся делать сайт по заправке картриджей, что нужно сделать

-Подобрать семантическое ядро (примерно 3к запросов)

-Создание под эти запросы (сгруппированные) страницы (порядка 1000 страниц, на 1 страницу по 3 запроса )

-Наполнение страниц, можно (генерированным текстом )

-Также к этому всему конечно подразделы, конакты, итп

-Все это натянуть на CMS (желательно wordpress или dle)

Нужно сделать в короткие сроки, сразу пишите цену и сроки за которые сможете сделать, а также на чем это все будете реализовывать.