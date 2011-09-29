Необходимо разработать скрипт покупки\продажи статей! Нравится вот этот аналог: http://advego.ru/
Сайт под Google Adsence
В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров.
Нужно создать сайт под Google Adsence.
Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....)
Целевая аудитория - жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Лас Вегас, Атланта, Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско, Феникс, Майами.
Пожелание по MFA: сайт небольшой (до 15 страниц), но информативный (естественно на English американском), минимум графики, простой дизайн.
Ключевики даю. Каждый сайт должен вмещать до 10 -15 ключей. Почти все НЧ.
Естественно, нужно весь спектр SEO (оптимизация и т.п.).
Жду только качественную работу. Только от фрилансеров и тех, кто имеет опыт работы с МФА. Не срочно, 1 МФА в неделю. Всего планирую заказать 5-7 штук.
Жду ваших предложений, какие цены я знаю, поетому прошу писать только тех, кто реально может сделать. Указывайте цену за 1 сайт.
Первый сайт по страхованию. Ключи дам исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт под ключ. "Сайт визитка" вот примеры сайтов с тематикой нужного направления: http://www.rostlit.ru/ http://belarus-tractor.com/ http://www.agromacholding.ru/ Данные для заполнения сайта будут давать свои.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт для студии штор, очень похож по функционалу и наполнению на zhasmin.com.ua У сайта должен быть индивидуальный дизайн (при выполнении предложить 1-2 макета), движок джумла. Исполнителю будет предоставлен логотип, некоторые элементы стиля. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Наш сайт выглядит следующим образом. http://www.wunderkind.kiev.ua/ Мы хотим 1. Изменить наш сайт, поменять админку. Админка должна быть такой, при которой обычный обыватель может редактировать. 2. Новый сайт. Создать сайт, ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт-каталог стройматериалов, с админ панелью и желательно joomla. Можете примеры предлагатьСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
нужен тематический сайт недвижимости в Турции. Бодрум регион. Фотки домов есть.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать сайт на WP с использованием шаблона http://demo.wpzoom.com/?theme=sportpress Тематика сайта: отраслевой журнал с дайджестами зарубежной прессы.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт с похожим функционалом: http://uk.shopotam.ru Из функций - Пополнение счета, платежные системы (webmoney, rbk-money, moneta.ru), статистика заказов, партнерская программа, внутренняя почта и т.д. Пишите ваши предложения по ценам и срокам. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
суть проэкта: - только каталог-магазин запчастей одного производителя, только одной категории товаров (пружины) для всех марок автомобилей - каталог без фотографий, с возможностью добавления фото товаров администатором - возможность загрузки прайсов/наличия/замен артикулов ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе. По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам. Лицензия для Битрикса остается за нами. Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад