В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров.

Нужно создать сайт под Google Adsence.

Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....)

Целевая аудитория - жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Лас Вегас, Атланта, Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско, Феникс, Майами.

Пожелание по MFA: сайт небольшой (до 15 страниц), но информативный (естественно на English американском), минимум графики, простой дизайн.

Ключевики даю. Каждый сайт должен вмещать до 10 -15 ключей. Почти все НЧ.

Естественно, нужно весь спектр SEO (оптимизация и т.п.).

Жду только качественную работу. Только от фрилансеров и тех, кто имеет опыт работы с МФА. Не срочно, 1 МФА в неделю. Всего планирую заказать 5-7 штук.

Жду ваших предложений, какие цены я знаю, поетому прошу писать только тех, кто реально может сделать. Указывайте цену за 1 сайт.

Первый сайт по страхованию. Ключи дам исполнителю.