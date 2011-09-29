Нужен сайт под ключ

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Закрыт37 заявок370 просмотров

Нужно создать сайт под ключ. "Сайт визитка"

вот примеры сайтов с тематикой нужного направления:

http://www.rostlit.ru/

http://belarus-tractor.com/

http://www.agromacholding.ru/

Данные для заполнения сайта будут давать свои.

14 лет назад
mircurin
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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