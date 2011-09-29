Нужен сайт под ключ

Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе. По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам. Лицензия для Битрикса остается за нами. Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень ...