Создать сайт на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок252 просмотра

Создать сайт на WP с использованием шаблона http://demo.wpzoom.com/?theme=sportpress

Тематика сайта: отраслевой журнал с дайджестами зарубежной прессы.

WordPress
14 лет назад
YYNN
Юрий 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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