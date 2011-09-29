Создать сайт на WP

Добрый день уважаемые фрилансеры мне нужно разработать сайт на wp. прошу специалистов отзоваться на этот проект. Люди желающие поучиться на проект, проходят мимо. Нужны люди с отзывами и портофолио. Задание будет отправлено только кандидатам. ...