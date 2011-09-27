Нужно сделать сайт "под ключ".Дизайн сайта (2 страницы).На главной странице нужна форма обратной связи для консультации,отзывы,информация о компании,контакты. Главный критерий выбора исполнителя - стоимость работы.
Интернет-магазин на Wordpress
Нужен интернет магазин на Wordpress.
Подробности в личку.
Указывайте примеры в проекте магазинов и каталогов на WP.
Заявки фрилансеров
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