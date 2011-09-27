Создание сайта на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки192 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры мне нужно разработать сайт на wp. прошу специалистов отзоваться на этот проект. Люди желающие поучиться на проект, проходят мимо. Нужны люди с отзывами и портофолио. Задание будет отправлено только кандидатам. Жду ваших предложений

WordPress
14 лет назад
volman35
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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