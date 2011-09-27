Сайт визитка на Html

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок216 просмотров

Есть компания, занимается строительством бескаркасных ангаров т бмз

Нужен макет дизайна + верстка = на выходе морда и внутрення станица

страничек на сайте будет не более 10

срочно и недорого

HTML
14 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$30
2 дня
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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