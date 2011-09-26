Одностраничный сайт на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт44 заявки496 просмотров

Кратко:

1. Шаблонный дизайн с нашим логотипом

2. Форма обратной связи

3. Бесплатная CMS

4. Размещение на хостинге

Полно:

Необходимо создать одностраничный сайт на бесплатной CMS( с возможностью создавать дополнительные страницы), разместить его на хостинге (принимаем ваши предложения по хостингу).

Доменное имя с нас.

ПО CMS предложения любые - желательно, что бы она была проста в управлении язык CMS (русский, английский)

Сайт будет русскоязычный, необходимо предусмотреть возможность вести его наразных языках (если это увеличит стоимость - предложите два варианта, пожалуйста)

p.s. Заявки скрыты

14 лет назад
TimichM
Тимур 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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