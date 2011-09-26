Каталог недвижимости на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужно сделать каталог недвижимости на Битриксе (доска объявлений).

Некоторые УРЛы (не больше 100), нужно будет сохранить со старого сайта.

Мне нужно, чтобы сайт летал (оптимизация производительности крайне важна).

Хостинг – выделенный сервер.

ТЗ будет в виде видеоинструкции.

Верстка готова.

Копию движка я покупаю сам.

Оплата возможна через СБС.

Отписывайтесь в проекте, в личку не пишите.

14 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать продающий одностраничник

    Требуется сделать продающий одностраничник для сбора контактов в обмен на бонусы (книга, курс). Важное - к нему прикрепить MailChimp. Сразу в заявке присылайте примерны одностраничниов, которые вы делали. Нет желания и времени ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дорогой и некоммерческий проект онлайн-радио

    Всем првиет планирую запустить большой и дорогой проект онлайн-радио не с коммерческим характером. для примера вот www.rts.fm - имеется собственный веб-дизайнер, который будет помогать при создании сайта (http://kotyarochkin-art.com/) ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-каталог недвижимости

    $2500

    Задача: создать сайт - каталог недвижимости. Необходимо использовать публичный фреймворк или коммерческие системы - 1С-Битрикс к примеру. Дизайн всех страниц полностью готов и сверстан. Функциональность стандартная, пример - ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Требуется функциональная копия вот этого: http://zakaz.furshet.ua/ru/store/ Требования: - экспорт-импорт в эксель - возможность самостоятельно корректировать номенклатурную архитектуру (добавление групп товаров) - возможность самостоятельно корректировать номенклатурные атрибуты (фильтры) ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на WP про ремонт спецтехники.

    $250

    Нужно сделать сайт на wordpress для сервиса спецтехники. Вставить статьи и сделать флешку (несложную) в шапке. Что включает в себя комплекс работ: 1.Создание и утверждение дизайна сайта. 2. Размещение контента(около ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на 1С-Битрикс

    Сайт под ключ для театра. Только на 1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт Срок 20-25 дней. ТЗ и макеты прилагаются. Указывайте цену и сроки иначе не отвечу!

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад