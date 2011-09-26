Создать продающий одностраничник

Требуется сделать продающий одностраничник для сбора контактов в обмен на бонусы (книга, курс).

Важное - к нему прикрепить MailChimp.

Сразу в заявке присылайте примерны одностраничниов, которые вы делали.

Нет желания и времени объяснять, каким он должен быть, как работать со шрифтами и т.д.

Так же в заявке указывайте цену.

Спасибо.