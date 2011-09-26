Всем првиет планирую запустить большой и дорогой проект онлайн-радио не с коммерческим характером. для примера вот www.rts.fm - имеется собственный веб-дизайнер, который будет помогать при создании сайта (http://kotyarochkin-art.com/) ...
Создать продающий одностраничник
Требуется сделать продающий одностраничник для сбора контактов в обмен на бонусы (книга, курс).
Важное - к нему прикрепить MailChimp.
Сразу в заявке присылайте примерны одностраничниов, которые вы делали.
Нет желания и времени объяснять, каким он должен быть, как работать со шрифтами и т.д.
Так же в заявке указывайте цену.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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