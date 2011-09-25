Здравствуйте. Необходима 1 статическая страница (сайт-визитка) с внушительным и красивым, строгим дизайном. Достаточно будет оформленного файла HTML. Тематика сайта: Помощь в оформлении разрешения на работу УФМС для иностранных граждан. ...
Сайт на WP про ремонт спецтехники.
Нужно сделать сайт на wordpress для сервиса спецтехники. Вставить статьи и сделать флешку (несложную) в шапке.
Что включает в себя комплекс работ:
1.Создание и утверждение дизайна сайта.
2. Размещение контента(около 30 статей) и фотографий к ним.
Статьи предоставляются.
3. Разделы:
• Новости
i. 4 – 5 разделов ремонту
• О нас
• Выездное обслуживание
• контакты
• запчасти
• статьи
• заказать звонок
• заказ обслуживания
• видеофайлы
• кнопка «в избранное»
• флешка в шапке сайта
4. Возможность вставить видео.
5. Все на русском языке и сайт, и админка.
6. Размещение на хостинге "Мастерхост"
7. Сайт должен корректно открываться в Опере, Хроме, ИЕ,ФФ.
8. Дизайн сайта утверждается долго, около1 мес, а затем выкладка и верстка до 2 недель.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт под ключ для театра. Только на 1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт Срок 20-25 дней. ТЗ и макеты прилагаются. Указывайте цену и сроки иначе не отвечу!Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать сайт, в котором основной контент – разбитые по категориям фирмы города. Приведу пример: www.ultop.ru/firms/. Т.е. надо будет сделать сайт + напарсить контент. Это пока основная задача. В дальнейшем возможно ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно создать сайт на движке Joomla, сайт портального типа, тематика музыкальные новости, новости музыки, новости шоу-бизнеса и прочее. Поставить движек, поставить шаблон, блоки, необходимые модули - шаблон который нравися покажу, можно ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте, данное предложение будет интересным в первую очередь новичкам. Так как Плачу я не много. И так цель задачи делать сайты мне определенной тематики, то есть только на денвере, вы выбираете движок настраиваете ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Базово требуется написать примитивный сайт на php, с полями регистрации пользователя и входом... все. Далее, уже за отдельную плату будут вноситься правки и выстраиваться структура всего сайта.Закрыт14 лет назад
- $15
Из этого шаблона (http://www.internet-technologies.ru/templates/template_264.html) нужно сделать одностраничный HTML сайт. Собственно задача сведется к редактированию исходника в psd, замене тамошних текстов на мои, удаление навигационного меню. CMS не нужна. Только один файл index.html и необходимые ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется создание сателлитов под ключ. (англ.) Требования: небольшой обьем (5-10 страниц всего) у каждого сателлита уникальный шаблон, хотя и примитивный. 5 страниц уникального тематического текста, по 2000 знаков (английский ...Завершен14 лет назад
Все данные в архиве. Просьба в заявке оЦЕНить свою работу, а также указать контактные данные, с теми чьи заявки меня заинтересовали я выйду на связь, поэтому просьба не ломиться в ЛС.Завершен14 лет назад
Добрый день, уважаемые. Нужно сделать сайт. Описание в файле. Жду ваших предложений с ценами и сроками. Оплата предпочтительно ЯД. Предоплата 30 % , После верстки существующего скрипта и ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад