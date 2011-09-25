Сайт на WP про ремонт спецтехники.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок181 просмотр

Нужно сделать сайт на wordpress для сервиса спецтехники. Вставить статьи и сделать флешку (несложную) в шапке.

Что включает в себя комплекс работ:

1.Создание и утверждение дизайна сайта.

2. Размещение контента(около 30 статей) и фотографий к ним.

Статьи предоставляются.

3. Разделы:

• Новости

i. 4 – 5 разделов ремонту

• О нас

• Выездное обслуживание

• контакты

• запчасти

• статьи

• заказать звонок

• заказ обслуживания

• видеофайлы

• кнопка «в избранное»

• флешка в шапке сайта

4. Возможность вставить видео.

5. Все на русском языке и сайт, и админка.

6. Размещение на хостинге "Мастерхост"

7. Сайт должен корректно открываться в Опере, Хроме, ИЕ,ФФ.

8. Дизайн сайта утверждается долго, около1 мес, а затем выкладка и верстка до 2 недель.

WordPress
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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