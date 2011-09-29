Требуется создание сателлитов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок236 просмотров

Требуется создание сателлитов под ключ. (англ.)

Требования:

небольшой обьем (5-10 страниц всего)

у каждого сателлита уникальный шаблон, хотя и примитивный.

5 страниц уникального тематического текста, по 2000 знаков (английский язык).

заливка и настройка на моем домене и хостинге. (домен и хостинг я предоставляю).

плачу $40 за один сателлит.

Детали сообщу в личку.

14 лет назад
alexann73
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель. Задание выполнил в полном объеме и согласно требований, без лишних вопросов.
Отличный заказчик. Чётко поставленно ТЗ. На все вопросы отвечал, во время работы практически всегда был на связи. Оплата после сдачи проекта. Рад с ним сотрудничать ещё и ещё!

Заявки фрилансеров

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад