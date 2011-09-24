Нужен портал на самописном движке

Нужно сделать портал под ключ на самописном движке с дальнейшим расширением в будущем.

Нужен шустрый движок с удобной админкой.

Нужна копия http://www.e1.ru, слегка изменив дизайн и на сайте есть сервис обмена личных сообщений, его надо расширить до мини соц сети с рейтингами пользователей пример: http://liveangarsk.ru/users/angarchanin ( за активность на портале чтоб начислялись баллы)! + добавить сервис банк времени как на bank-vremeni.ru

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