Интернет-магазин одежды. Персонально для web-house

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки206 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин модной одежды на основании утвержденного дизайна.

ТЗ и приложения выслал на почту.

14 лет назад
c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$3000
2 дня
Сотрудничеством остался крайне доволен. С самого начала проекта Григорий проявлял себя как настоящий профессионал. Разработка была закончена в срок, согласно поставленному ТЗ. Кроме того были реализованы дополнительные модули, изначально не входящие в проектное задание. Но и здесь Григорий проявил себя как специалист высочайшего класса, сделав все необходимое. Если вам нужен проект под ключ без головной боли - рекомендую этого человека!
Сотрудничеством доволен, всем советую.

Заявки фрилансеров

web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад