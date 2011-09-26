Интернет-магазин одежды. Персонально для web-house

Сотрудничеством остался крайне доволен. С самого начала проекта Григорий проявлял себя как настоящий профессионал. Разработка была закончена в срок, согласно поставленному ТЗ. Кроме того были реализованы дополнительные модули, изначально не входящие в проектное задание. Но и здесь Григорий проявил себя как специалист высочайшего класса, сделав все необходимое. Если вам нужен проект под ключ без головной боли - рекомендую этого человека!