Создание портала недвижимости наподобие HATA.BY или kvadroroom.ru Нужен ответственный человек,без привязки к региону проживания.
Интернет-магазин одежды. Персонально для web-house
Необходимо создать интернет-магазин модной одежды на основании утвержденного дизайна.
ТЗ и приложения выслал на почту.
Выбранный исполнитель
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