Проект автомобильной тематики "Отзывы мастера"

Концепция сайта.

Сайт содержит 3 основных раздела:

Каталог автомастеров, с их контактами и данными

Каталог отзывов автомастеров и историй ремонтов о машинах, узлах и агрегатах.

Форум.

Миссия проекта – связать клиента и автомастера на прямую предоставить клиенту возможность выбора автомастеров в заданном регионе, по различным критериям.

Концепция предусматривает самостоятельную регистрацию мастера наличие у него личного кабинета, рейтинга, и персональной страницы с возможностью редактировать содержимое страницы, добавлять фото, текст, и другие файлы, которые публикуются на странице мастера.

Предпочтительная CMS -UMI так как есть мултисайтовость,

Но можем рассмотреть другие предложенные вами CMS (обоснованно).

Срок исполнения 2 месяца.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.