За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Проект автомобильной тематики "Отзывы мастера"
Концепция сайта.
Сайт содержит 3 основных раздела:
Каталог автомастеров, с их контактами и данными
Каталог отзывов автомастеров и историй ремонтов о машинах, узлах и агрегатах.
Форум.
Миссия проекта – связать клиента и автомастера на прямую предоставить клиенту возможность выбора автомастеров в заданном регионе, по различным критериям.
Концепция предусматривает самостоятельную регистрацию мастера наличие у него личного кабинета, рейтинга, и персональной страницы с возможностью редактировать содержимое страницы, добавлять фото, текст, и другие файлы, которые публикуются на странице мастера.
Предпочтительная CMS -UMI так как есть мултисайтовость,
Но можем рассмотреть другие предложенные вами CMS (обоснованно).
Срок исполнения 2 месяца.
Подробное ТЗ вышлю по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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