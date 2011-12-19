Проект автомобильной тематики "Отзывы мастера"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок331 просмотр

Концепция сайта.

Сайт содержит 3 основных раздела:

Каталог автомастеров, с их контактами и данными

Каталог отзывов автомастеров и историй ремонтов о машинах, узлах и агрегатах.

Форум.

Миссия проекта – связать клиента и автомастера на прямую предоставить клиенту возможность выбора автомастеров в заданном регионе, по различным критериям.

Концепция предусматривает самостоятельную регистрацию мастера наличие у него личного кабинета, рейтинга, и персональной страницы с возможностью редактировать содержимое страницы, добавлять фото, текст, и другие файлы, которые публикуются на странице мастера.

Предпочтительная CMS -UMI так как есть мултисайтовость,

Но можем рассмотреть другие предложенные вами CMS (обоснованно).

Срок исполнения 2 месяца.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

14 лет назад
flyerscool
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

icanall10
Да 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$500
14 дней
Проект выполнен успешно, правда сроки немного затянулись, но это не повлияло на качество выполненной работы. Все замечания и пожелания оперативно доводились "до ума". Помимо разработки функционала была выполнена вёрстка шаблонов, качество вёрстки тоже на хорошем уровне. В общем рекомендую Марата как ответственного друпал - разработчика. Спасибо.
Адекватный заказчик. нареканий нет никаких, четко поставленные цели, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

icanall10
Да 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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