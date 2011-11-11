Студенческий портал

Требуется разработать систему для "социальной сети" студентов, точнее сервис, где будет объединено 3 университета.

Приблизительные функциональные разделы:

- Общая справочная информация (расписание, графики и т.п.);

- Преподаватели, студенты (списки учащихся доступны разумеется только преподавателям, информация об успеваемости, внутренняя система рейтингов, учёта посещаемости, блок заметок для каждого студента);

- Статьи (общеобразовательного характера);

- Институты (общая информация);

- Галерея (фото отчёты, с рейтингами, комментариями, настройками приватности);

- Прочие страницы информационные (абитуриенту, о проекте и т.п.);

- Форум (скорее всего что-то из стандартного, но возможно рассмотреть самописные варианты).

Предполагается взаимосвязь разных разделов, как то - предоставление каждому студенту персонализированного расписания, графиков успеваемости, возможность связаться с преподавателями, записаться на занятия в доп. группы и так далее.

Проект должен быть на трёх языках (русский, английский, немецкий). Изначально сайт будет разрабатываться на русском, разумеется, но сразу же после тестового запуска будут готовиться и две другие версии.

Требований к системе особенных нет. Можно реализовать на любой CMS.

Проект будет закрытый, не для портфолио т.к. предполагает размещение во внутренней сети университетов.

Сроки достаточно сжатые - 1 месяц для запуска бета-версии.

Требуется только техническая часть. Дизайн уже делается и будет готов до конца месяца.

От вас прошу озвучить примерную стоимость и сроки реализации.

Заявки оставляйте здесь или на емейл itiwenko[#]gmail.com