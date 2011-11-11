За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Студенческий портал
Требуется разработать систему для "социальной сети" студентов, точнее сервис, где будет объединено 3 университета.
Приблизительные функциональные разделы:
- Общая справочная информация (расписание, графики и т.п.);
- Преподаватели, студенты (списки учащихся доступны разумеется только преподавателям, информация об успеваемости, внутренняя система рейтингов, учёта посещаемости, блок заметок для каждого студента);
- Статьи (общеобразовательного характера);
- Институты (общая информация);
- Галерея (фото отчёты, с рейтингами, комментариями, настройками приватности);
- Прочие страницы информационные (абитуриенту, о проекте и т.п.);
- Форум (скорее всего что-то из стандартного, но возможно рассмотреть самописные варианты).
Предполагается взаимосвязь разных разделов, как то - предоставление каждому студенту персонализированного расписания, графиков успеваемости, возможность связаться с преподавателями, записаться на занятия в доп. группы и так далее.
Проект должен быть на трёх языках (русский, английский, немецкий). Изначально сайт будет разрабатываться на русском, разумеется, но сразу же после тестового запуска будут готовиться и две другие версии.
Требований к системе особенных нет. Можно реализовать на любой CMS.
Проект будет закрытый, не для портфолио т.к. предполагает размещение во внутренней сети университетов.
Сроки достаточно сжатые - 1 месяц для запуска бета-версии.
Требуется только техническая часть. Дизайн уже делается и будет готов до конца месяца.
От вас прошу озвучить примерную стоимость и сроки реализации.
Заявки оставляйте здесь или на емейл itiwenko[#]gmail.com
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