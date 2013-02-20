Нужно создать интернет-магазин на украинском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок506 просмотров

За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать.

Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать.

Нюансы:

Украинская локализация для Shop Script есть, но не думаю что она достаточно хорошая, нужно будет всё равно доработать или создать свою.

Готов выслушать цены, сроки и другие предложения.

Заявки скрыты. В личку не пишите, всех в тендере прочту.

Переводить администраторскую часть необязательно, главное клиентская.

Скрин дизайна:

http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/49112/94e93842ce.jpg

Webasyst
14 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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