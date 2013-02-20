Нужно создать сайт под ключ. Бюджет 8000 рублей. оплата после выполнения задания. что вы должен включать себя сайт? -форум -свой дизайн -чат -новости -видео (с рейтингом) ...
Нужно создать интернет-магазин на украинском языке
За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать.
Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать.
Нюансы:
Украинская локализация для Shop Script есть, но не думаю что она достаточно хорошая, нужно будет всё равно доработать или создать свою.
Готов выслушать цены, сроки и другие предложения.
Заявки скрыты. В личку не пишите, всех в тендере прочту.
Переводить администраторскую часть необязательно, главное клиентская.
Скрин дизайна:
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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