Нужно создать интернет-магазин на украинском языке

За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать.

Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать.

Нюансы:

Украинская локализация для Shop Script есть, но не думаю что она достаточно хорошая, нужно будет всё равно доработать или создать свою.

Готов выслушать цены, сроки и другие предложения.

Заявки скрыты. В личку не пишите, всех в тендере прочту.

Переводить администраторскую часть необязательно, главное клиентская.

Скрин дизайна:

http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/49112/94e93842ce.jpg