Fredi

Андрей Фейгин Fredi

 
34 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
7 баллов
11 лет назад
Нужно создать интернет-магазин на украинском языке
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sibnetson
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
0 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин букетов
Читаешь другие отзывы и как будто о другом человеке. Как же так то, у всех все хорошо, а у нас плохо окончилось сотрудничество. Разгадка проста. Если заказчику надо простенький дизайн, состоящий из шаблонов, где не нужно много рисовать, то все будет быстро и все будут довольны, но… Но нам нужен был не шаблонный дизайн, который Андрей согласился делать, но вместо этого, каждым следующим макетом доказывал, что делает конструктор из имеющихся шаблонных элементов. То есть высылаешь ему примеры работ и просишь, чтобы именно такой был узор и именно такие цвета. В результате получаешь другой цвет, другой узоры меню в другом месте. Короче, заказываешь сапог и делают тебе сапог вроде бы, а ближе подойдешь, присмотришься - а это валенок! И так 4 раза. Когда окончательно стал понятен метод работы Андрея, то мы предложили расстаться мирно, вернув задаток (50% оплаты за проект), так как эти макеты в корне не подходили и в дальнейшем не использовались бы. В этот момент у Андрея был шанс вернуть деньги и получить положительный отзыв и себе, как о человеке не меркантильном и думающем и клиенте, но он предпочел променять свой авторитет на деньги. Сначала заявил, что деньги потратил, потратил время и т.д. В этот момент он забыл, что не он один потратил время. После того, как Андрею объяснили, что отрицательный отзыв обойдется дороже, он предложил вернуть половину задатка, косвенно признав, что права на задаток не имеет. Но и эту половину не вернул, вероятно, ждал гарантий, что отрицательного отзыва не будет. А так вот просто взять и вернуть, понимая, что не заслужил - нет. Так что отрицательный отзыв получает заслуженно: за дизайн и мелочность.
Очень разочарован работой с данным заказчиком. ТЗ составляеться вроде грамотно, но дальнейшие корректировки противоречать предыдущим пожеланиям. Из-за чего я вводился в заблуждение и не правильно выполнял работу и был в итоге в этом обвинен. На будущее пожелаю Сергею составлять ТЗ более внимательно и четко знать чего он хочет, так как дизайнеры не экстрасенсы. Они либо воплощают свои идеи, либо ваше ТЗ, а читать ваши мысли но делать по ТЗ нет!
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barabei
Сергей 
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
$300
10 баллов
13 лет назад
Сделать сайт с интернет магазином
Мгновенная реакция, собранность и выполнение заказа точно в срок! Как будто бы этот человек работает только для Вас! Рекомендую!
Был очень рад сотрудничеству с Сергеем. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Буду рад новым проектам;)
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rodzya
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка
Хороший исполнитель. Приличный уровень взаимодействия, ошибки исправляет, молодой, но перспективный. Имеет все шансы стать достойным профи.
MetallOFF_ON
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Сайт с каталогом продукции
Андрей все четко и быстро сделал, дал грамотные консультации. Приятно было с ним работать!
Было приятно работать с Алексеем. Надеюсь у нас ещё будут совместные проекты!
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