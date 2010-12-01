Читаешь другие отзывы и как будто о другом человеке. Как же так то, у всех все хорошо, а у нас плохо окончилось сотрудничество. Разгадка проста. Если заказчику надо простенький дизайн, состоящий из шаблонов, где не нужно много рисовать, то все будет быстро и все будут довольны, но… Но нам нужен был не шаблонный дизайн, который Андрей согласился делать, но вместо этого, каждым следующим макетом доказывал, что делает конструктор из имеющихся шаблонных элементов. То есть высылаешь ему примеры работ и просишь, чтобы именно такой был узор и именно такие цвета. В результате получаешь другой цвет, другой узоры меню в другом месте. Короче, заказываешь сапог и делают тебе сапог вроде бы, а ближе подойдешь, присмотришься - а это валенок! И так 4 раза. Когда окончательно стал понятен метод работы Андрея, то мы предложили расстаться мирно, вернув задаток (50% оплаты за проект), так как эти макеты в корне не подходили и в дальнейшем не использовались бы. В этот момент у Андрея был шанс вернуть деньги и получить положительный отзыв и себе, как о человеке не меркантильном и думающем и клиенте, но он предпочел променять свой авторитет на деньги. Сначала заявил, что деньги потратил, потратил время и т.д. В этот момент он забыл, что не он один потратил время. После того, как Андрею объяснили, что отрицательный отзыв обойдется дороже, он предложил вернуть половину задатка, косвенно признав, что права на задаток не имеет. Но и эту половину не вернул, вероятно, ждал гарантий, что отрицательного отзыва не будет. А так вот просто взять и вернуть, понимая, что не заслужил - нет. Так что отрицательный отзыв получает заслуженно: за дизайн и мелочность.