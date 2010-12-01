Андрей Фейгин FrediFredi
34 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
7 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
0 баллов
12 лет назад
Читаешь другие отзывы и как будто о другом человеке. Как же так то, у всех все хорошо, а у нас плохо окончилось сотрудничество. Разгадка проста. Если заказчику надо простенький дизайн, состоящий из шаблонов, где не нужно много рисовать, то все будет быстро и все будут довольны, но… Но нам нужен был не шаблонный дизайн, который Андрей согласился делать, но вместо этого, каждым следующим макетом доказывал, что делает конструктор из имеющихся шаблонных элементов. То есть высылаешь ему примеры работ и просишь, чтобы именно такой был узор и именно такие цвета. В результате получаешь другой цвет, другой узоры меню в другом месте. Короче, заказываешь сапог и делают тебе сапог вроде бы, а ближе подойдешь, присмотришься - а это валенок! И так 4 раза. Когда окончательно стал понятен метод работы Андрея, то мы предложили расстаться мирно, вернув задаток (50% оплаты за проект), так как эти макеты в корне не подходили и в дальнейшем не использовались бы. В этот момент у Андрея был шанс вернуть деньги и получить положительный отзыв и себе, как о человеке не меркантильном и думающем и клиенте, но он предпочел променять свой авторитет на деньги. Сначала заявил, что деньги потратил, потратил время и т.д. В этот момент он забыл, что не он один потратил время. После того, как Андрею объяснили, что отрицательный отзыв обойдется дороже, он предложил вернуть половину задатка, косвенно признав, что права на задаток не имеет. Но и эту половину не вернул, вероятно, ждал гарантий, что отрицательного отзыва не будет. А так вот просто взять и вернуть, понимая, что не заслужил - нет. Так что отрицательный отзыв получает заслуженно: за дизайн и мелочность.
Ответный отзыв
Очень разочарован работой с данным заказчиком. ТЗ составляеться вроде грамотно, но дальнейшие корректировки противоречать предыдущим пожеланиям. Из-за чего я вводился в заблуждение и не правильно выполнял работу и был в итоге в этом обвинен. На будущее пожелаю Сергею составлять ТЗ более внимательно и четко знать чего он хочет, так как дизайнеры не экстрасенсы. Они либо воплощают свои идеи, либо ваше ТЗ, а читать ваши мысли но делать по ТЗ нет!
$300
10 баллов
13 лет назад
Мгновенная реакция, собранность и выполнение заказа точно в срок! Как будто бы этот человек работает только для Вас! Рекомендую!
Ответный отзыв
Был очень рад сотрудничеству с Сергеем. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Буду рад новым проектам;)
$100
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель. Приличный уровень взаимодействия, ошибки исправляет, молодой, но перспективный. Имеет все шансы стать достойным профи.
$80
10 баллов
13 лет назад
Андрей все четко и быстро сделал, дал грамотные консультации. Приятно было с ним работать!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Алексеем. Надеюсь у нас ещё будут совместные проекты!