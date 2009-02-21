Нужна помощь в вёрстке для ShopCMS

Есть дизайн, есть готовый шаблон Joomla 1.10.15 - нужно сверстать дизайн. Оставляйте заявки здесь. Настоятельно прошу в аську не писать! Спасибо! (Большую роль в выборе исполнителя играет цена) Необходимо внести изменения в шаблон, с учетом другого дизайна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, нужна небольшая помощь в вёрстке для ShopCMS.
Подробности в ICQ 482978502
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