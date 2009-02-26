Сверстать дизайн сайта.

Есть макет сайта. Главная + 2 внутренние страницы. Необходимо нарезать изображения (их потребуется очень мало, стиль - веб 2.0) и полностью сверстать, используя DIVы и CSS2.1

Если требуется - можно использовать jQuery, т.к. он всё равно будет использоваться.

Обязательно, чтобы всё корректно отображалось в следующих браузерах (буду проверять):

1. Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 RC

2. Mozilla Firefox 1.5, 2.0, 3.0, 3.1 Beta

3. Opera 8.x, 9.x, 10.х

4. Safari 2.x, 3.x

5. Google Chrome 1.x, 2.x Beta.

ОПЛАТА ТОЛЬКО WMR (РУБЛИ!). Цену также желательно указывать в рублях.

Работа по предоплате.