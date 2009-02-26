Сверстать дизайн сайта.

Есть дизайн, нужно его отверстать под OScommertse, а также настроить магазин к работе. То, что требуется от сайта: 1)Он должен быть на 2 языках 2)Обязательное наличие разделов и функций: - Новости - Каталог товаров (услуг) -Партнеры, ссылки - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет сайта. Главная + 2 внутренние страницы. Необходимо нарезать изображения (их потребуется очень мало, стиль - веб 2.0) и полностью сверстать, используя DIVы и CSS2.1
Если требуется - можно использовать jQuery, т.к. он всё равно будет использоваться.
Обязательно, чтобы всё корректно отображалось в следующих браузерах (буду проверять):
1. Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 RC
2. Mozilla Firefox 1.5, 2.0, 3.0, 3.1 Beta
3. Opera 8.x, 9.x, 10.х
4. Safari 2.x, 3.x
5. Google Chrome 1.x, 2.x Beta.
ОПЛАТА ТОЛЬКО WMR (РУБЛИ!). Цену также желательно указывать в рублях.
Работа по предоплате.
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