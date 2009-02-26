Сверстать дизайн сайта.

HTML-версткаЗавершен27 заявок498 просмотров
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Есть макет сайта. Главная + 2 внутренние страницы. Необходимо нарезать изображения (их потребуется очень мало, стиль - веб 2.0) и полностью сверстать, используя DIVы и CSS2.1

Если требуется - можно использовать jQuery, т.к. он всё равно будет использоваться.

Обязательно, чтобы всё корректно отображалось в следующих браузерах (буду проверять):

1. Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 RC

2. Mozilla Firefox 1.5, 2.0, 3.0, 3.1 Beta

3. Opera 8.x, 9.x, 10.х

4. Safari 2.x, 3.x

5. Google Chrome 1.x, 2.x Beta.

ОПЛАТА ТОЛЬКО WMR (РУБЛИ!). Цену также желательно указывать в рублях.

Работа по предоплате.

Дизайн сайта
15 лет назад
the_chief
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
fateev
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$150
3 дня
Выбрал Владимира на исполнение простого задания. Обещал выполнить через 3 дня, но потом ни ответа, ни привета. На вопрос "Когда уже?" ответил "Александр, извините, работа сделана не будет." Работали без предоплаты (по желанию исполнителя), оплата должна была состояться по факту. Так что ничего особо не потерял, т.к. работа была не срочная, то есть время заменить исполнителя другим.
ShibaOn
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов
15 лет назад
$20
3 дня
Валерий всё сделал быстро и качественно, учёл все пожелания. Быстро внёс небольшие доработки. Рекомендую всем.
Работать над заданием, которое предложил Александр было интересно. Александр с пониманием отнёсся к возникшим в процессе работы затруднениям. Оплатил работу в срок и даже больше оговоренной изначально суммы.
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