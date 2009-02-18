Причесать дизайн

Требуется сверстать страницы сайта - главную и внутреннюю. Бюджет фиксированный - 30$ или 1000р. Способ оплаты: предоплата в виде СБС или послеоплатой WMZ, ЯД, Приват24 Срок выполнения работы: 24 часа В вашем предложении обязательно жду ссылки на 2-3 ваших ...
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Вот сайтиг
движок жустина
нужно слегка довести дизайн до ума.
1) сделать нормальную менюшку типа "акордеон"
2) прописать стили css для внутреннего оформления статей и модулей ( придумать самим чтоб было органично и симпатично)
3) флэшку воткнуть валидно.
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