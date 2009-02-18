Причесать дизайн

$20
HTML-версткаЗакрыт3 заявки292 просмотра
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Вот сайтиг

http://www.nelgi.ru/

движок жустина

нужно слегка довести дизайн до ума.

1) сделать нормальную менюшку типа "акордеон"

2) прописать стили css для внутреннего оформления статей и модулей ( придумать самим чтоб было органично и симпатично)

3) флэшку воткнуть валидно.

15 лет назад
slezka
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
Pavel_Tiunov
Павел 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$20
2 дня
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