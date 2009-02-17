Сверстать шаблон для joomla

Ребята есть макет шаблона для автомобильного портала, необходимо из .psd сделать шаблон для joomla используется компонент Autobb REV 2.3 . Укажите сроки и цену, только не пишите в приват, все равно не читаю.

Повторяю!!!! Указывайте срок и цену только сдесь!!!!!!!! Приват не читаю... Сообщения без цены аналогично... Спасибо.