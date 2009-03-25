Нужно сверстать сайт

$50
HTML-версткаЗавершен41 заявка508 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать простенький сайт, состоящий из 8 страниц.

Оплата по WebMoney - своевременная!

15 лет назад
XSOUX
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
snoop15
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Виталий, отлично справился с работой, выполнил все качественно, на высоком профессиональном уровне. Всем советую!
Ответственный заказчик. Всё прекрасно пояснил. Очень был рад сотрудничать, что и продолжаем делать. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написать таблицу

    Это образец http://www.belwood.ru/catalog/1/1.html нужно сделать что то на подобии этого за всеми подробностями в лс или isq 275345984

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать багфиксы в уже готовой верстке.

    Необходимо сделать кучу мелких баг фиксов в верстке, проверить кроссбраузерность и довести ее до ума. Верстка css+div. Так что нужно уверенное знание. Подробности после выбора кандидата. Просто предлагайте, можно без цены. Выберу и тогда договоримся.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать (переверстать) страничку.

    1. Нужно сверстать страничку в HTML так, чтобы она раскрывалась на всех мониторах одинаково вне зависимости от разрешения, диагонали и броузера !!! 2. Страничка должна раскрываться полностью на всю площадь монитора вне зависимости от его диагонали, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать макет для mcim.ru

    $50

    Есть макет, http://www.weblancer.net/users/Lama/portfolio/499596.html Надо сверстать. Смотреться нормально должно в IE6,7, firefox 3, opera 9 Если можете макет нормально насадить на wordpress - честь, хвала, и пропорциональное увеличение бюджета. PSD высылаю конкретно исполнителю.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется верстка сайта

    Требования: Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно. Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:)) От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня. Убедительная ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать по картинке

    $10

    Нужно по картинке сделать аналогичный по дизайну табличный резиновый стиль. Т.е на выходе должна получится табличка с таким же дизайном(резиновый) только html+css.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать простую шапку сайта.

    $15

    В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно). Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого. Цена не большая, но и работы ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад