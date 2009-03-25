Нужно сверстать сайт

Требования: Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно. Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:)) От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня. Убедительная ...