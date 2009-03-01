Сделать багфиксы в уже готовой верстке.

HTML-версткаЗавершен15 заявок272 просмотра
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Необходимо сделать кучу мелких баг фиксов в верстке, проверить кроссбраузерность и довести ее до ума.

Верстка css+div.

Так что нужно уверенное знание.

Подробности после выбора кандидата. Просто предлагайте, можно без цены. Выберу и тогда договоримся.

15 лет назад
DarkAngel
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$1
1 день
Сделал все в срок, как и обещал. Работа выполнена качественно, что является поводом для дальнейшего, не менее продуктивного сотрудничества наших сторон. Спасибо, приятно иметь дело.
Замечательный заказчик! Всегда на связи, если возникают вопросы связанные с работой, компетентен в своем деле! Приятно было сотрудничать!
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