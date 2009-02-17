Сверстать простую шапку сайта.

$50
HTML-версткаЗавершен22 заявки341 просмотр
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В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно).

Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого.

Цена не большая, но и работы не много. Оплата по факту, моментально. Яд или Вмз.

Конверт в правой части это ссылка. Поле для поиска это input.

15 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Андрей настолько быстро и качественно сверстал шапку, что я не удержался и попросил переверстать его весь сайт. Верстка полностью валидная и кроссбраузерная. Давно я с таким качеством не сталкивался. Очень понравилось работать с Андреем: все быстро, правильно и четко. Вежливый и пунктуальный. Спасибо за работу.
Очень понравилось работать, приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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