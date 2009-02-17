Сверстать простую шапку сайта.

В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно).

Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого.

Цена не большая, но и работы не много. Оплата по факту, моментально. Яд или Вмз.

Конверт в правой части это ссылка. Поле для поиска это input.