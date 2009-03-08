Drupal верстка и настройка

Нужна качественная верстка макета http://www.weblancer.net/users/GrDD/portfolio/499950.html#item Статика по ширине. Резина по высоте. Кросс Чисты и понятный код В макете будут скрипты на ajax вам их устанавливать не нужно Ваша задача просто верстка HTML .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать шаблон, натянуть на Drupal, настроить разделы и модули!
Оставляйте портфолио.
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