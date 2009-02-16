Подправить вёрстку для IE6.

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок212 просмотров
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Есть две свёрстанные странички. В Opera, Firefox, IE7 отображаются нормально.

Нужно подправить вёрстку для IE6.

Сегодня.

http://demo.d-g-s.ru/freshmark_main_01send.html

http://demo.d-g-s.ru/freshmark_page_01send.html

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15 лет назад
Genetics
Евгений 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро и качественно, в наше время это самое важное!
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