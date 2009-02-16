Подправить вёрстку для IE6.

Доброго времени суток. Есть 4 макета, которые приложены к проекту. Необходимо качественно сверстать эти макеты и сделать интегрировать их в Drupal. Пожелания: - минимальное количество элементов (DOM - элементов, рисунков) - корректное отображение во всех браузерах - максимальная ...