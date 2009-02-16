Сверстать 3 странички, не резина, http://arte-code.com/temp/web.clean-house.by.rar - это исходник. Бюджет 50$, выплата WMZ, возможно наличными, если исполнитель из беларуси. Писать желательно в ICQ - 379140692, но буду смотреть и оставленные предложения. Сроки - 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две свёрстанные странички. В Opera, Firefox, IE7 отображаются нормально.
Нужно подправить вёрстку для IE6.
Сегодня.
http://demo.d-g-s.ru/freshmark_main_01send.html
http://demo.d-g-s.ru/freshmark_page_01send.html
Оставлять сообщения здесь, или в личку, в ICQ не писать.
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