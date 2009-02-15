Верстка дизайна проекта.

HTML-версткаЗакрыт26 заявок402 просмотра
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Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах.

Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c

Пишите цену и сроки.

15 лет назад
kant
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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