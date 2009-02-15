Верстка дизайна проекта.

Есть готовый дизайн, необходимо натянуть на самописный двиг. Подробности в icq 2Зо=584=о9З
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах.
Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c
Пишите цену и сроки.
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