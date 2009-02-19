Сверстать одну страницу и натянуть на адиминку.

HTML-версткаЗавершен4 заявки285 просмотров
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Для обучения контент-менеджеров требуется следующее:

Сверстать одну страницу - белый лист бумаги, под названием index.

В верхней части, над листом одна кнопка "редактировать". Жмем, открывается редактор, интерфейс должен быть максимально похож на Word, используемую cms согласуем отдельно. Вводим текст. Сохраняем.

Укажите сроки, цену, предпочтение тем кто может сделать сегодня.

Не пишите, пожалуйста, "сделаем, стучите". Реакция думаю понятна.

15 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Rondmeo
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделал быстро, и то что нужно. Потратил время на объяснение побочных задач не связанных с проектом. Советую.
Приятно работать с человеком. Понравилась достойная оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству!