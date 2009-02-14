Подправить DLE

HTML-версткаЗавершен3 заявки151 просмотр
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Нужно подкоректировать немного DLE

Установить форум dle

сделать вывод последних постов

main.tpl подправить

И еще немного, работы на 10-30 минут

ICQ 36694779

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15 лет назад
Wh1Teee
Илья 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Funya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро,качественно! Очент доволен исполнителем, буду ему еще заказывать! by Wh1Te http://wh1te.ru
Отличный заказчик!
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