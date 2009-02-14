Подправить DLE

Нужна верстка шаблона под DLE + добавление элементов флеш анимации. (срочно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подкоректировать немного DLE
Установить форум dle
сделать вывод последних постов
main.tpl подправить
И еще немного, работы на 10-30 минут
ICQ 36694779
Желательно сразу сюда отписывать в проект и в аську сразу же!
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