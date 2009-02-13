Сделать продающий текст с помощью Css

HTML-версткаЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Очистить от html тегов и сделать с помощью css продающий текст на сайте www.nekonec.ru/text3.htm

CSS
15 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mike-studio
Studio Mike 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
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