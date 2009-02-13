Сделать продающий текст с помощью Css

Есть готовая верстка одного сайта. Но в ней есть 2 небольших косяка. Вот что нужно исправить: 1. В IE нижняя часть страницы разъехалась. 2. В любом браузере страница при сжатии экрана не сдвигается к левому углу, из-за чего может ...