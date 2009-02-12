Верстка в шаблон Joomla 1.0.x + VirtueMart

Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать шаблон Joomla 1.0.x + VirtueMart. Есть psd файлы - дизайн страниц сайта. Детальное ТЗ в приложении.
Заинтересовавшимся просьба указать оценки по времени выполнения проекта, оставить ссылки на аналогичные выполненные работы.
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