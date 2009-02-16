Надо сверстать страничку.

Есть шаблон от templatemonster.com под номером 18181 (psd+fonts+html+clipart_library) и скрипт OsCommerce VAM Shop версии 1.4. Возможности скрипта можно посмотреть на vamshop.ru/demo/ логин: [email protected] Пароль:12345 Чтобы попасть в админку, нужно зайти в демонстрационный магазин и ввести указанные выше данные в ...