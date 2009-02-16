Надо сверстать страничку.

HTML-версткаЗавершен26 заявок302 просмотра
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Верстка странички

бюджет 1100р

15 лет назад
ABPopov
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
darts_kh_ua
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Делал верстку! Своевременная оплата, уместные комментарии, четкое ТехЗадание. Всем доволен. Рекомендую как работодателя!
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