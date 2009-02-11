Нарезать PSD в HTML+CSS

Здравствуйте,

Нужно сверстать сайт (главная + несколько внутренних стр). Верстка блочная, не резинка.

Обязательно отличные знания и ОПЫТ в html+css верстке.

Главная страница до 1000 руб.

Оригинальная страница до 300 руб.

Похожая (copy/past + немного поправить) страница 100 руб.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

Цена (в разбивке, В РУБЛЯХ!!!) и время на реализацию (7 стр)?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype?

НЕ НУЖНО ПРЕДЛОГАТЬ ЦЕНЫ БОЛЬШЕ ВАШЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ИЛИ ЦЕНЫ В ВАЛЮТЕ ОТЛИЧНОЙ ОТ РУБЛЯ!

Снимок главной стр приложен.

Все это присылайте на [email protected] С ЗАГОЛОВКОМ: "Нарезка сайта"

Успехов!

Олег